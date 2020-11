Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a caracterizat drept „o minciuna gogonata” și un demers demagogic demisia anunțata de liderul PSD, Marcel Ciolacu, din Parlament in ultima zi de mandat, pentru a nu beneficia de pensie speciala. Orban spune ca cei care demisioneaza din Parlament, așa cum au anunțat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si liderul deputatilor social-democrati, Alfred Simonis, au anuntat luni ca vor demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. Marcel Ciolacu a aratat ca singurul principiu corect care trebuie sa stea la baza pensiei este ''cat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si liderul deputatilor social-democrati, Alfred Simonis, au anuntat luni ca vor demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie speciala. Marcel Ciolacu a aratat ca singurul principiu corect care trebuie sa stea la baza pensiei este…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca Guvernul Orban a ratat in acest an ocazia sa emita o ordonanta de urgenta pentru eliminarea pensiilor speciale, lucru care ar fi facut sa fie economisite cateva miliarde de lei, banii ce ar fi putut fi folositi in lupta cu pandemia de coronavirus sau pentru…

- Marcel Ciolacu a decis sa demisioneze din postura de deputat inainte de incheierea actualului mandat! Motivul: liderul PSD nu dorește sa beneficieze de pensia speciala care li se acorda parlamentarilor. Ciolacu spune ca va demisiona in ultima zi de mandat. ”Cat contribui, atat primești – este…

- Premierul Ludovic Orban a spus, duminica, la Bistrița, ca nu vor fi amânate nici alegerile, nici începerea anului școlar, declarația venind dupa ce presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca, în cazul care Guvernul va decide ca scolile sa nu se deschida pe 14 septembrie, va initia…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca deputatul Catalin Radulescu i-a scris si i-a spus ca are splina si ficatul „un pic marite”, insa alesul PSD, unul dintre cei cinci care au absentat la motiunea de cenzura, a explicat ulterior ca a tusit cu sange si s-a prezentat la spital.

- „Motiunea de cenzura se va vota luni – 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!!!", a scris Marcel Ciolacu miercuri pe Facebook. Sunt 205 semnaturi la motiunea de cenzura, iar pentru a trece in Parlament sunt necesare 233 de voturi. Premierul Ludovic Orban spune ca o eventuala votare a motiunii…