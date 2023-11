Stiri pe aceeasi tema

- JOI: Spectacolul „Scufița roșie”, la Teatrul de Papuși „Prichindel”, de Ziua Naționala a Romaniei Teatrul de Papuși „Prichindel” sarbatorește Ziua Naționala a Romaniei printr-un spectacol care aduce zambete și buna dispoziție – „Scufița roșie”, in data de 30 noiembrie. Citește și: 1 DECEMBRIE 2023,…

- Mai multe stații sunt reamplasate, iar cinci linii de transport in comun sunt deviate ca urmare a restricționarii traficului rutier in zona Arcului de Triumf, pentru a permite pregatirea și desfașurarea manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. Astfel, in perioada 27.11.2023,…

- Circa 1.500 de militari și specialisti din MApN, MAI, SRI, Serviciul de Telecomunicații Speciale si Administrația Naționala a Penitenciarelor, șcu130 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave, vor participa la Parada Militara Naționala, organizata v

- In cadrul unei emisiuni la Radio Unirea FM, purtatorul de cuvant al Primariei Alba Iulia, Flaviu Buta, a venit cu mai multe detalii referitor la parada organizata in municipiu, cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. „Am avut astazi, la ora 11.00, cu MApN-ul, impreuna cu toate oficialitațile,…

- Premierul spaniol interimar Pedro Sanchez a fost huiduit joi la sosirea la parada militara de la Madrid in cadrul festivitatilor organizate de Ziua Nationala a Spaniei, ceremonie transmisa in direct de televiziunea publica, potrivit AFP."Tradatorule!", "Spania nu este de vanzare!" au strigat mai…

- Sunt restricții de circulație astazi și in Capitala. De la aceasta ora, circulația va fi oprita pana cel tarziu la 11:30 pe un ax din zona centrala, pentru un eveniment de cross, informeaza Rador.Sunt vizate zona Arcului de Triumf, Șoseaua Kiseleff, Calea Victoriei pana la Unirii, apoi Bulevardul…