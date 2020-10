Renault prezintă Dacia Spring, prima mașină electrică românească Renault prezinta, joi, Dacia Spring, prima mașina electrica romaneasca. Așteptatul eveniment va avea loc la Paris, in cadrul Renault eWays. In cadrul unui eveniment online, Renault este așteptat sa prezinte cele mai noi modele electrice din cadrul grupului, dar și mult așteptatul SUV, Dacia Spring. Deși exista puține informații despre prima mașina 100% electrica romaneasca și producatorul a ținut secret prețul de pornire, specialiștii se așteapta ca Dacia Spring sa fie una dintre cele mai ieftine autoturisme electrice de pe piața europeana, potrivit Digi24 . Lansarea era programata sa aiba loc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

