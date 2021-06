Stiri pe aceeasi tema

- Renate Weber, fost Avocat al Poporului, a decis sa dea in judecata Parlamentul Romaniei. Astfel, ea a facut o cerere de chemare in judecata in contradictoriu cu Camera Deputaților și Senatul Romaniei, data inregistrarii dosarului fiind 17 iunie, la Curtea de Apel București, conform Antena 3. Decizie…

- Comisia de la Venetia a trimis presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului o scrisoare in care solicita lamuriri suplimentare privind revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului, a declarat, miercuri, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis. "In cursul zilei de ieri, presedintele…

- Partidul Social Democrat a depus joi o sesizare de neconstituționalitate a hotararii Parlamentului de revocare a Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului. Termenul in care judecatorii CCR vor dezbate sesizarea este pe 29 iunie.

- Ana Maria Patru a demisionat de la șefia AEP in 2016, dupa ce a fost acuzata de fapte de corupție. Anul trecut, fost achitata definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti, in dosarul in care a fost trimisa in judecata de DNA pentru trafic de influenta si spalarea banilor, fiind acuzata ca a primit…