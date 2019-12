Stiri pe aceeasi tema

- Covasneanul Catalin-Nicolae Lazar va participa la Forumul național al bunelor practici in domeniul voluntariatului, eveniment dedicat lucratorilor de tineret ce au experiența in acest sens, și care se va desfașura luna viitoare, in Republica Moldova. Forumul va fi organizat de catre Fundația pentru…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe informeaza locuitorii ca a fost incheiat contractul de administrare si intretinere a iluminatului public din municipiu. Astfel, locuitorii au la dispozitie numarul de telefon 0751586462 la care pot sesiza oricand, de luni pana duminica, 24 de ore pe zi, eventualele…

- Cinci tineri coregrafi concureaza pentru premiul celei de-a patra editii a Festivalului de teatru D-BUTAN-T, care a inceput luni, la Teatrul „Andrei Muresanu” de la Sfantu Gheorghe. Cele cinci spectacole au fost selectate pe baza votului exprimat de un juriu format din membrii Consiliului Artistic al…

- Fundația comunitara Covasna a anunțat ieri rezultatele selecției in cadrul programului „Nu numai un loc pe harta”, prin care sunt finanțate excursii școlare in județ. Beneficiari ai acestei ediții sunt aproape 1600 de copiii, dupa ce fondul inițial al programului a fost suplimentat, prin „Licitație…

- Pentru a marca implinirea a 10 ani de la prima organizare a acțiunii „Un milion de stele pentru nevoiași” ce are drept scop strangerea de fonduri necesare intrajutorarii persoanelor aflate in nevoie, Caritas Alba Iulia organizeaza acest eveniment și in acest an, vineri 11 octombrie, de la orele…

- Apicultorii covasneni a caror activitate a fost afectata de fenomene hidrometeorologice nefavorabile pot sa aplice pentru schema de ajutor de minimis special creata pentru a –i susține. Dosarele se depun la Direcția pentru Agricultura a județului Covasna. Conform conducerii Direcției pentru Agricultura,…

- Tinerii talentați, inscriși la licee din țara se pot inscrie in programul de burse adresat lor și derulat de Asociația „Școala de valori” sub genericul „Bursele StArt”. Programul Bursele stART reprezinta un program de burse creat special pentru tinerii talentați prin intermediul caruia oferim, timp…

- Ajuns la cea de a IX-a editie, concursul de inot CUPA SPRINT va incepe sambata, 21 septembrie, ora 9.30 la baza de inot si recreere Sepsi Rekreativ din Sfantu Gheorghe și este organizata de Asociația Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe. Cupa Sprint este cea mai importanta competiție de inot din județ,…