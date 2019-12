Remember 26 decembrie 2004 Cu 15 ani in urma, a izbucnit – in largul coastelor Indoneziei – unul dintre cele mai mari cutremure inregistrate vreodata, declanșand un tsunami care a zdrobit [1] comunitați intregi din jurul Oceanului Indian… In 26 decembrie 2004, aproximativ 228.000 de oameni și-au pierdut viața – ca urmare a cutremurului cu magnitudinea 9.1 pe scara Richter și a valurilor uriașe care au maturat coastele… Cutremurul a radiat in Oceanul Indian, din Indonezia in Sri Lanka și dincolo, a rupt zagazurile oricarui record inregistrat pana atunci – cea mai mare lungime, pe o distanța de aproximativ 1.500 km (900 mile)/suprafața… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

