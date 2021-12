Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti seara, referindu-se la posibile relaxari ale masurilor de sarbatori, ca trebuie vazut contextul epidemiologic. Ministrul a explicat ca in acest moment suntem in scenariul verde, dar conteaza trendul. ”Ganditi-va ce s-a intamplat asta vara”, a declarat…

- Solutia legislativa privind obligativitatea certificatului COVID la locul de munca ar trebui adoptata pana la finele acestui an, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.El a precizat ca in cadrul intalnirii pe care a avut o sambata, 27 noiembrie, cu premierul Nicolae Ciuca discutia s a concentrat…

- PSD și PNL vor inființarea a peste 1.000 de centre de testare pentru COVID-19 in urmatoarea perioada, precum și accesul la terapia antivirala in ambulatoriu. Masurile au fost convenite de echipele de negociere ale celor doua partide, conduse de Alexandru Rafila și Nelu Tataru. „Am discutat despre cateva…