Instituția Prefectului Municipiul București a organizat, luni, o ședința la care au participat reprezentanți ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, Arhiepiscopiei Romano-Catolica București și ai Episcopiei București, in care au fost discutate masurile pe care trebuie sa le respecte preoții in perioada Sarbatorilor, in special cu ocazia unor vizite pastorale. „Oportunitatea ședinței s-a fundamentat pe contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice de la nivelul municipiului București, raportat la tradițiile prilejuite de apropierea Craciunului, a Anului Nou și praznuirea Sfantului Ioan…