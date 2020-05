Stiri pe aceeasi tema

- Masurile pe care școlile sunt obligate sa le ia din 2 iunie, au fost publicate in Monitorul Oficial. Prevederile apar in Ordinul comun semnat de miniștrii Educației și Sanatații care stabilește masurile obligatorii pentru școli in perioada 2-12 iunie și pentru examenele de Evaluarea Naționala și Bacalaureat…

- Angajatii care lucreaza in birourile deschise vor purta ''obligatoriu'' masti (medicale/ non-medicale), care pentru o protectie eficace trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul si se vor izola la domiciliu in cazul in care prezinta simptomatologie de infectie respiratorie (tuse,…

- De astazi, 16 aprilie, Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani este desemnat spital suport prin Ordinul ministrului Sanatații 623 publicat azi noapte, 15 aprilie, in Monitorul Oficial. Teoretic, sanatoriul Bisericani poate primi pacienții fara simptome și pacienții cu forme ușoare de boala. Exista…

- Miercuri a fost publicat in Monitorul Oficial un ordin al ministrului Sanatatii care vine cu precizari legate de instituirea masurii de carantina institutionalizata sau la domiciliu pentru persoanele afectate de COVID-19, scrie agerpres.ro. Acesta modifica Ordinul nr. 414/2020 privind instituirea masurii…

- Ministerul Transporturilor a finalizat ordinul prin care se stabilesc reguli clare in privinta transferului lucrarilor sezonieri, care pleaca, cu avionul, spre tarile unde au contracte. Ordinul a fost elaborat dupa ce sute de muncitori s-au imbulzit, saptamana aceasta, in parcarea Aeroportului din Cluj,…

- Se schimba INMORMANTAREA din cauza temutului virus! Regulile pe care romanii TREBUIE sa le respecte acum la funeralii Un ordin al ministrului Sanatații instituie un protocol special pentru inmormantarea persoanelor care ar putea muri in urma infecției cu coronavirus, transmite Digi24 . Oferta de nerefuzat: Hotel…

- (foto: INQUAM Photos/Virgil Simonescu) Cadavrele pacienților decedați din cauza coronavirusului nu vor fi autopsiate, vor fi inchise in saci impermeabili și dezinfectați inainte de inhumare, se arata intr-un ordin al ministrului Sanatații publicat vineri seara in Monitorul Oficial, denumit „Protocolul…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, joi seara, ca a fost emis ordinul prin care se suspenda pe o perioada de sase luni exportul de medicamente, fiind oprite la granita "nenumarate" tir-uri cu "zeci de tone" de medicamente si materiale sanitare. "In momentul de…