- Ninja Warrior, de pe Pro TV, este singura emisiune din curentul „Exatlon” filmata in Romania, mai exact in comuna 1 Decembrie, la cațiva kilometri de București. Celelalte doua show-uri bazate pe competiții sportive – Exatlon, de pe Kanal D și Ultimul Trib, de pe Antena 1 – vor fi filmate pe alte continente.…

