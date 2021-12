Stiri pe aceeasi tema

- Soferii autovehiculelor cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone care asigura transportul de marfa vor fi exceptati de la masura carantinei, iar cei ai microbuzelor de transport persoane nu vor fi plasati in carantina daca fac dovada vaccinarii, testarii sau trecerii prin boala, a decis…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 115 prin care sunt exceptați de la carantina șoferii de TIR, dar și șoferii de microbuze și autobuze. CONSULTAȚI INTREAGA HOTARARE CNSU”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul…

- In atenția transportatorilor de marfuri și pasageri. Poliția de Frontiera și Serviciul Vamal al Republicii Moldova informeaza ca incepand cu ziua de astazi, 14 decembrie 2021 la intrare in Romania s-au impus noi condiții.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de vineri, 10 decembrie 2021, Hotararea numarul 113. Principalele prevederi: 1. Modificarea HCNSU 111/2021 privind regulile de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania, valabile in perioada10.12.2021 –…

- Incepand cu data de 10 Decembrie, cei care vin in Romania de Sarbatori sau se intorc dintr-o calatorie trebuie sa respecte noile reguli de aplicare a masurii carantinei, in contextul pandemiei de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de luni, 6 decembrie 2021, Hotararea numarul 111 pentru stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania valabile in perioada 10.12.2021 ora 00:00 – 08.01.2022 ora 24:00. Principalele masuri:…

- Cele opt persoane au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT pentru infracțiunile de grup organizat, trafic de droguri de mare risc si trafic internațional de droguri de mare risc.Dosarul a fost trimis la Tribunalului București.Drogurile erau introduse in Europa, prin Romania, pe cale maritima,…

- S-a impus viteza maxima de 60 de kilometri la ora, pe o autostrada din Romania. Restricția a fost decisa, dupa ce autoritațile au inceput efectuarea unor lucrari de reparație la carosabil. Astfel ca șoferii nu mai au voie sa depașeasca limita hotarata pentru o perioada.