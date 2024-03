Ore decisive în dosarul Roșia Montană. Va fi silită România să plătească despăgubiri de MILIARDE de dolari? In linii mari, exista doua variante: una in care țara noastra ar fi nevoita sa plateasca despagubiri și alta in care ar fi obligata sa permita reluarea exploatarii de aur. Intre un miliard și 6,7 miliarde de euro ar putea plati Romania drept despagubiri in cazul Roșia Montana , a afirmat ministrulul Finanțelor, Marcel Boloș .„Maxim au cerut 6,7 miliarde de euro și minim ceea ce au investit – 1 miliard de euro. Știm acest lucru. Modalitatea prin care se va pune in aplicare decizia trebuie sa fie cel puțin ca urmare a unei discuții intre comisia interministeriala și titularii acestei decizii. Daca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

