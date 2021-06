Regiunea Bruxelles interzice mașinile diesel din 2030 și cele pe benzină din 2035 Guvernul regional din Bruxelles a anuntat vineri interzicerea automobilele diesel in regiune incepand din 2030 si a automobilelor pe benzina din 2035, in incercarea de a atinge obiectivul Uniunii Europene privind neutralitatea emisiilor de carbon in 2050, informeaza Reuters. De asemenea, interdictia se va aplica si vehiculelor care ruleaza cu GPL precum si automobilelor hibride incepand din 2035. „Prin acest nou pas in transformarea Bruxelles-ului intr-o zona cu emisii reduse, confirmam dorinta regiunii de a opta pentru o tranzitie climatica care este una corecta din punct de vedere social”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Masinile cu motoare diesel si pe benzina ar mai putea fi vandute in Uniunea Europeana doar pentru 14 ani, conform noilor tinte in privinta emisiilor de carbon discutate in prezent la Bruxelles.

