Regina Letizia a Spaniei, eleganta indiferent de ocazie Regina Letizia a Spaniei, eleganta indiferent de ocazie Femeile din familiile regale au cel putin o trasatura in comun. Este vorba despre stilul vestimentar impecabil, ce pare ca le curge prin vene. Este si cazul Reginei Letizia a Spaniei, una din cele mai frumoase, dar si stilate reprezentante ale familiilor regale europene. Va invitam astazi sa admiram impreuna cateva dintre cele mai elegante aparitii ale sale din ultimii ani! 5 iulie 2018 26 mai 2018 21 decembrie 2017 20 octombrie 2017 12 iulie 2017 24 mai 2017 29 aprilie 2017 22 februarie 2017 5 octombrie 2016 30 martie 2011 Regina care poarta… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul de an nu aduce cu sine doar fericire, liniste si momente frumoase petrecute alaturi de familie, ci si o multime de oferte la multe haine si accesorii, pe care nu le poti rata, daca vrei sa fii o aparitie senzationala de Craciun sau chiar in noaptea dintre ani. Si cum doamnele si domnisoarele…

- Unele femei iși doresc sa aiba o personalitate șarmanta, sa arate bine și sa fie atractiv, iar altele sunt de parere ca inteligența și loialitatea ar trebui sa fie caracteristicile barbatului perfect. Indiferent de parerea generala, exista anumite lucruri care raman clasice. Aceste calitați specifice…

- Barbații pot face cadou iubitelor sau soțiilor lor o geanta dama. Femeile iși pot face cadou lor insele chiar mai multe genți, daca le gasesc la reducere. Și, slava lumii fashionului, reducerile sunt irezistibile in sezonul toamna-iarna in care ne aflam!

- La 30 de ani de Romania pe stil nou, cu pielea tabacita de prea multa originalitate democratica, cred ca este momentul potrivit sa promovam și sa ne insușim un plus de responsabilitate civica și un plus de cultura politica, amandoua ca argumente personale ca suntem cetațeni mai demni, mai inteligenți…

- Chefi la cuțite, Ediția 14 octombrie 2019. Povești de viața și personaje care mai de care mai interesante iși fac apariția la degustarile pe nevazute. Lorelai Bratu, de exemplu, are 32 de ani, este body activist și locuiește in București. In traducere, este model XXL.

- Regina Letizia a Spaniei a intors toate privirile la un eveniment aniversar care a avut loc marți seara, la Hotelul Westin Palace din Madrid. Regina a venit alaturi de soțul ei, Regelui Felipe al VI-lea, pentru a participa la aniversarea a 30 de ani de la apariția ziarului spaniol "El Mundo", potrivit…

- Premierul Boris Johnson a declarat miercuri ca Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeana în 31 octombrie "indiferent ce se întâmpla", transmite AFP."Ceea ce întreaga lume vrea este sa terminam cu acest subiect (...) și sa mergem mai departe. De aceea…

- Femeile au de facut numeroase alegeri dificile in momentul in care se imbraca, se coafeaza sau se machiaza. Nu este chiar atat de simplu sa-ți potrivești toate elementele unei ținute și sa ai un aspect impecabil. Coafura trebuie sa fie intotdeauna in concordanța cu hainele pe care le porți, in special…