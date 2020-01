Stiri pe aceeasi tema

- Decizia luata de Prințul Harry și de Meghan Markle de a se indeparta de familia regala și de a fi independenți financiar continua sa faca valva in Marea Britanie. Mai mult de atat, Prințul Harry ar urma sa-i dea explicații fața-n fața Reginei Elisabeta a II-a, in timp ce Meghan Markle ar putea sa intervina…

- Continua drama în familia regala a Marii Britanii. Regina Elisabeta a doua le-a dat un ultimatum de 3 zile prințului Charles și fiilor acestuia, William și Harry, pentru a ajunge la un compromis. S-a ajuns la aceasta situație tensionata dupa ce prințul Harry a anunțat ca el și soția sa vor…

- Ieri, Prințul Harry și Meghan Markle au șocat opinia publica atunci cand au anunțat ca se vor distanța de Casa Regala Britanica. Cei doi au explicat, pe rețelele de socializare, ca au decis sa renunțe la rangul de „seniori” din Familia Regala – iar aceasta hotarare ar fi fost luata fara sa se consulte…

- Consiliul local din Brighton & Hove urmeaza a se reuni pentru o petiție care dorește deposedarea formala a ducilor de Sussex de titlurile nobiliare. Meghan Markle și Prințul Harry risca sa ramana fara titluri nobiliare Petiția a fost lansata in luna iulie de Charles Ross, prin care care ca Meghan Markle…

- Lumea deja s-a obișnuit cu „rebeliunea” ducilor de Sussex, astfel ca incalcarea protocolului regal nu mai este o noutate. In acest an, cei doi, impreuna cu fiul lor Archie, vor petrece Craciunul in Los Angeles alaturi de mama Ducesei, Doria Ragland. Vestea chiar a fost confirmata de Palatul Regal.

- Ducii de Sussex, Printul Harry (35 de ani) si Meghan Markle (38 de ani), au in vedere sa isi stabileasca un al doilea domiciliu, surse declarand ca este dificil pentru ei sa traiasca sub presiunea din Marea Britanie.