- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii intentioneaza sa sarbatoreasca implinirea a 96 de ani la domeniul din Norfolk, unde de-a lungul timpului a avut reuniuni de familie alaturi de raposatul ei sot, ducele de Edinburgh, relateaza miercuri dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a acordat titlul de cavaler fostului șef al Rusnano, economistului și managerului rus Anatoli Ciubais. De asemenea, el a primit o moșie de 27 de acri in Staffordshire. Potrivit The Times, vecina lui Ciubais din Staffordshire este fosta șefa a FMI, Christine…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu și-a exprimat niciodata emoțiile in public. In afara de zambetul ocazional, monarhul in varsta de 95 de ani suporta orice situație cu mult stoicism. Dar cei care lucreaza indeaproape cu regina știu exact cum sa deduca atunci cand ea nu este deloc... The post…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii ar putea sa nu ajunga la comemorarea de un an a prințului Philip, iar asta din cauza ca starea sa de sanatate este din ce in ce mai subreda. Suveranei ii este „tot mai dificil sa mearga”. Informațiile au inceput sa circule pe internet dupa ce mai multe […] The…

- Cine va fi urmatoarea regina a Marii Britanii? Multa lume se intreaba cine este urmatorul in linia succesorala atunci cand vine vorba despre tronul Marii Britanii. Va fi oare Prințul Charles, fiul Reginei, sau Prințul William, nepotul cel mare? Ei bine, Regina Elisabeta a facut lumina in aceasta problema.…

- La 6 februarie 2022 se implinesc 70 de ani de la proclamarea si de la incoronarea printesei mostenitoare Elisabeta, in urma decesului tatalui sau, regele George al VI-lea (1936-1952), sub numele de regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

- Wholesale Clearance, un en-gros britanic, a redus simțitor prețurile, dupa ce peste 10.000 de farfurii și pahare destinate Jubileului de Platina al reginei Elisabeta a II-a, produse in China, au fost inscripționate greșit, „Platinum Jubbly”, in loc de „Platinum Jubilee”, scrie Business Insider . Regina…

- La 95 de ani, Regina Elisabeta a Marii Britanii iși privește deja stranepoții crescand. Deși este vorba despre familia regala, nu toți membrii ei sunt cunoscuți de publicul larg. Afla cați copii, nepoți și stranepoți are suverana!