Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din județul Prahova sunt suspectate de infectare cu coronavirus. In prezent, autoritațile așteapta rezultatil analizelor. Aici vorbim despre un barbat in varsta de 33 de ani și de o tanara de doar 19 ani. De precizat ca fata s-a aflat in perioada 21- 24 in Italia, dar avea simptome inainte…

- Lora trece prin cea mai grea perioada, dupa ce mama ei s-astins din viața in urma unor probleme grave de sanatate. Artista a postat pecontul de socializare un mesaj emoționant, in care le-a dat un sfat importantprietenilor virtauli. „Mic reminder: suna-ți parinții. Spune-le cat ii iubesti. ?❤”, a transmis…

- Peste 330 de politisti de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu DIICOT, au actionat, in perioada 16-29 ianuarie 2020, pentru documentarea activitatii infractionale a 105 persoane, dintre care 36 au fost retinute sau arestate, potrivit Agerpres. In cadrul activitatilor operative pentru…

- Joi, 23 ianuarie, incepind cu ora 12.00, Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” din Suceava va gazdui o manifestare dedicata implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Acțiunea se intituleaza „Unirea Principatelor (24 ianuarie 1859)-nașterea Romaniei moderne”, iar invitatul special va fi…

- Peste 2,5 milioane de persoane au tranzitat frontiera in perioada sarbatorilor de iarna (20 decembrie - 3 ianuarie), informeaza Politia de Frontiera intr-un comunicat transmis vineri, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, in perioada mentionata, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ…

- Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. In varsta de 45 de ani, Bratescu este doctor in istorie, cercetator stiintific la Institutul de Istorie „A.D.Xenopol", care tine de Academia Romana, potrivit CV-ului publicat online. A fost intre anii 2010 si 2015 director la Ateneul Tatarasi din…

- Expozitia "30 de ani si o zi - revolutia tinerilor", un omagiu adus eroilor martiri care si-au jertfit viata luptand pentru libertate si democratie si prin care se marcheaza 30 de ani de la prabusirea regimului comunist in Romania, a fost vernisata, joi, la Muzeul National Cotroceni. Evenimentul este…

- Un eveniment de suflet are loc la Universitatea din Pitesti chiar in aceste momente. La propunerea Departamentului Limba, Literatura, Istorie si Arte, sala de lectura a bibliotecii din cadrul Facultatii de Teologie, Litere, Istorie si Arte (corpul B – Aleea Scolii Normale) primeste astazi, la ora 12,…