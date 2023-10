Stiri pe aceeasi tema

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a cerut sambata, 21 octombrie, cu prilejul participarii sale la Summitul pentru Pace care se desfasoara in apropierea capitalei Egiptului, Cairo, ca tarile occidentale care sustin Israelul sa inteleaga odata pentru totdeauna ca viata unui arab nu valoreaza mai…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a cerut sambata, cu prilejul participarii sale la Summitul pentru Pace care se desfasoara in apropierea capitalei Egiptului, Cairo, ca tarile occidentale care sustin Israelul sa inteleaga odata pentru totdeauna ca viata unui arab nu valoreaza mai putin decat cea…

- Regele Abdullah al Iordaniei a declarat sambata, in discursul sau de deschidere la Summitul pentru pace de la Cairo, ca stramutarea forțata sau interna a palestinienilor ar fi o crima de razboi, transmite Reuters. Summitul are loc in contextul in care Israelul pregatește un atac terestru asupra Gaza,…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi si regele Iordaniei Abdallah al II-lea cer joi, la Cairo, incetarea ”imediata” a Razboiului in Fasia Gaza si acuza Israelul de faptul ca aplica o ”pedeapsa colectiva” prin care ii ”infometeaza” pe palestinieni si ii ”deplaseaza fortat”, anunta Ammanul, relateaza…

- Israelul pregatește inchiderea redacției locale Al Jazeera și acuza postul din Qatar de propaganda pro-Hamas. Oficialii israelieni din domeniul securitații au fost de acord cu Propunerea de inchidere a Al Jazeera, iar experții juridici analizeaza acest aspect, a anunțat guvernul israelian, citat de…

- Egiptul, Israelul si SUA au convenit sambata, sa le permita strainilor aflati in Gaza sa treaca prin punctul de trecere a frontierei Rafah, care desparte Gaza de Egipt, a declarat un inalt oficial egiptean pentru Associated Press. Un al doilea oficial, din partea egipteana a punctului de trecere Rafah,…

- Egiptul a inchis punctele de trecere a frontierei cu Fașia Gaza și Israel in Peninsula Sinai, inclusiv doua care servesc drept porți de intrare pentru calatori in orașele Rafah și Taba, au transmis, marți, oficialii egipteni de securitate. Autoritațile au intensificat, de asemenea, patrulele de-a lungul…

- Noi imagini in care apare tanarul Vlad Pascu promovand consumul de droguri, dar și de pastile deosebit de periculoase: xanax, oxicodona, au fost postate marți pe rețelele de socializare. Imaginile dovedesc dependența de droguri a celui care a ucis sambata dimineața 2 tineri in stațiunea 2 Mai. Autorul…