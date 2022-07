Cunocuții vloggeri ruși Vovan și Lexus au mai facut o victima. Alexei Stolyarov si Vladimir Kuznetsov, cunoscuti pe YouTube pentru farsele lor, l-au pacalit de aceasta data pe celebrul Stephen King. Cei doi farsori l-au facut pe binecunoscutul autor american de romane horror sa creada ca poarta o discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Stephen […] The post Regele horrorului, victima prankerilor ruși. Incredibil ce a pațit Stephen King - VIDEO first appeared on Ziarul National .