Motivul incredibil pentru care s-a ajuns la crimă la hotelul din Padina (surse). Victima a fost alergată prin tot restaurantul cu maceta Crima infioratoare care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la hotelul Belmont din Padina, județul Dambovița, ar fi avut loc din cauza unui conflict spontan, dupa ce soția victimei s-ar fi urcat pe un scaun și ar fi inceput sa danseze pe ritmuri de manele. Surse judiciare ne-au precizat ca dupa ce femeia a inceput sa danseze, cei trei suspecți au schimbat replici care l-au deranjat pe soțul femeii și le-a cerut socoteala. Unul dintre barbați a scos maceta și l-a fugarit pe soțul femeii prin tot restaurantul, pana in spatele tejghelei, unde l-a injunghiat. Victima a reușit sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Barbatul in varsta de 41 de ani injunghiat mortal, noaptea trecuta, intr-un hotel de lux din Padina, județul Dambovița, ar fi fost atacat pentru ca a incercat sa-și apere soția. Potrivit informațiilor Digi24, femeia dansa, iar indivizii care petreceau alaturi de Alex Velea au facut glume pe seama ei.…

- „Trebuie sa se elucideze acest caz. Trebuie sa se faca lumina in acest caz, pentru ca copiii mei nu sunt vinovați.Va rog, nu mai pot sa intru in detalii, dar chiar am ințeles ca acel individ mi-a agresat copiii și mi-a atacat copiii. Atat va pot spune. Mi-a taiat copiii acel individ. Nici nu știu macar…

- Un barbat a fost asasinat intr-un hotel in timp ce, in același hotel, erau cazate mai multe vedete, printre care s-ar fi numarat Alex Velea, Alina Eremia și Antonia. Hotelul de lux unde s-a comis crima se afla in zona montana Padina, situata pe raza comunei Moroeni (județul Dambovița). Surse din cadrul…

- Un barbat de 41 de ani a fost injunghiat mortal, dupa un scandal, crima avand loc intr-un hotel de lux din Padina, județul Dambovița. In acel moment, in hotel se aflau mai multe vedete, printre care Alex Velea, Alina Eremia și Antonia. Surse din ancheta au precizat ca Alex Velea și Alina Eremia au fost…

- O crima infioratoare a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-un hotel din zona Padina. Un barbat din Targoviște, in varsta de 41 de ani, ar fi fost injunghiat mortal de mai multe persoane. Persoanele banuite de comiterea crimei ar fi trei barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 32 de ani.…

