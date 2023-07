Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al Marii Britanii l-a primit pe președintele american Joe Biden in timpul unei recepții la Castelul Windsor. Biden, care a lipsit de la incoronarea regelui in luna mai, in conformitate cu practica de lunga durata a președinților americani, era așteptat sa discute la Windsor despre schimbarile…

- Tinerii romani pleaca in valuri sa studieze in strainatate, la universitați de prestigiu din Europa și SUA. Exodul ”creierilor” continua pentru ca, dupa finalizarea studiilor, tinerii nu simt ca au perspective prea bune de a reuși in Romani.Un tanar admis la facultate trebuie achitate taxele de…

- CEO-ul celui mai mare contractor de aparare din Germania, Rheinmetall, a declarat ca se asteapta la cresterea in continuare a valorii bursiere a companiei, ca efect al razboiului din Ucraina si a cheltuielilor sporite pentru aparare in Europa, transmite Reuters. CITESTE SI Mii de forumuri Reddit…

- Presedintele Emmanuel Macron a recunoscut miercuri ca Franta ar fi trebuit sa acorde mai multa atentie statelor est-europene, care avertizasera in legatura cu o Rusie beligeranta inainte ca fortele Moscovei sa invadeze Ucraina, relateaza Reuters. Emmanuel Macron a declarat in cadrul unui forum de securitate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni un nou apel catre NATO, indemnand Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord sa ia o „decizie politica pozitiva” cu privire la candidatura Kievului in cadrul summitului sau din iulie, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Partenerii occidentali…

- Doi producatori de baterii pentru vehicule electrice planuiesc sa cheltuie aproximativ 10 miliarde de euro pentru fabrici din Europa, dupa ce Europa a relaxat regulile privind ajutorul de stat pentru proiectele din industria ecologica in incercarea de a castiga cursa de subventii cu SUA, transmite Reuters.Ambele…

- Regele Charles le-a multumit interpretilor care au cantat la concertul de incoronare.Regele Charles le-a multumit cantaretilor care au cantat la concertul de incoronare organizat in onoarea sa la Castelul Windsor, pentru "placerea magnifica" pe care i-au oferit-o, transmite Reuters CITESTE SI…

- Regele Charles al III-lea a declarat duminica ca a fost "profund impresionat" de evenimentele prilejuite de incoronarea sa, care au continuat cu petreceri stradale pe intreg teritoriul Marii Britanii inainte de un concert programat in cursul serii la Castelul Windsor la care vor participa, printre altii,…