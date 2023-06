Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste vineri, la 15.30, la Palatul Cotroceni, pe Majestatea Sa Regele Charles al III lea. Acesta vine intr o vizita privata in Romania. In cadrul primirii oficiale va avea loc si o intalnire cu autoritatile statului, reprezentantii societatii civile si Corpul Diplomatic.…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste vineri, la 15.30, la Palatul Cotroceni, pe Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, care vine intr-o vizita privata in Romania. In cadrul primirii oficiale va avea loc si o intalnire cu autoritatile statului, reprezentantii societatii civile si Corpul Diplomatic.…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste vineri, la 15.30, la Palatul Cotroceni, pe Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, care vine intr-o vizita privata in Romania. In cadrul primirii oficiale va avea loc si o intalnire cu autoritatile statului, reprezentantii societatii civile si Corpul Diplomatic.Potrivit…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat astazi, la Cotroceni, pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu pentru consultari pe tema grevei din invațamant. Administratia Prezidentiala a transmis ca presedintele Klaus Iohannis i-a invitat miercuri, la ora 12.00, pe toți cei trei lideri ai coalitiei de guvernare…

- Peste 20.000 de cadre didactice din toata țara au ajuns, in marș, la Palatul Cotroceni, marți dupa amiaza. Președintele Klaus Iohannis ii va primi pe sindicaliștii din Invațamant la discuții. Sindicaliștii din Educație au anunțat inca de luni ca au depus, la Administrația Prezidențiala, o solicitare…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste vineri, la Palatul Cotroceni, pe Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, care vine intr-o vizita privata in Romania. In cadrul primirii oficiale va avea loc si o intalnire cu autoritatile statului, reprezentantii societatii civile si Corpul Diplomatic, in care…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste vineri, la 15.30, la Palatul Cotroceni, pe Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, care vine intr-o vizita privata in Romania. In cadrul primirii oficiale va avea loc si o intalnire cu autoritatile statului, reprezentantii societatii civile si Corpul Diplomatic,…

- Ședința CSAT care a avut loc la Palatul Cotroceni s-a incheiat dupa trei ore. Conform Administrației Preziențiale, țara noastra va cumpara avioane americane de vanatoare de tip F-35. Discuțiile s-au axat in special pe situația securitații in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, al intervențiilor…