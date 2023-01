Regé-Jean Page, „cel mai” perfect bărbat din lume! Ce vedete îl urmează în top Rege-Jean Page a fost ales cel mai perfect barbat din lume! Sigur ca „perfect” nu are grad de comparație, dar dintre cei mai frumoși masculi de pe planeta, actorul din serialul Bridgerton a fost desemnat barbatul cu trasaturi fizice perfecte. Știința spune ca Rege-Jean Page este cel mai bine proporționat barbat din lume, avand o simetrie a feței de 93,65%, potrivit masuratorilor și standardelor Proporției de aur grecești ale frumuseții, care determina perfecțiunea fizica. ”A ajuns cu ușurința pe locul intai datorita simetriei sale, determinata de distanța dintre ochi și datorita buzelor sale perfect… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 41 de ani, Paris Hilton a devenit mama, visul ei de mai mulți ani. Insa copilul nu a fost adus pe lume de ea, ci a fost nascut de o mama surogat. Paris Hilton iși dorea de foarte mult timp sa aiba un copil și a urmat proceduri de fertilizare in vitro, dar fara succes. Paris Hilton i-a luat prin surprindere…

- Așa cum se vede pe Instagram, Selena Gomez era pe plaja in noaptea dintre ani, impreuna cu numeroși prieteni, printre care David și Victoria Beckham, Brooklyn și soția sa Nicola Peltz. Pentru a celebra trecerea in noul an, Brad Pitt a fost in Mexic … cu Ines de Ramon. Actorul și noua sa prietena au…

- Emma Raducanu și David Beckham s-au aflat in tribune la finala Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, la meciul dintre Argentina și Franța. Beckham a fost atat de bucuros sa o revada pe jucatoarea de tenis ca a imortalizat momentul și a postat pe contul sau de Instagram. Mai mulți campioni ai tenisului,…

- Madalina Ghenea atrage atenția in cele mai neobișnuite moduri. De curand a dezvaluit ca a incercat ceva anume. Ea spune direct, fara ocolișuri: „Am incercat-o și mi-a placut”! Madalina Ghenea a deslușit misterul și a dezvaluit cum se lupta cu kilogramele nedorite. Se pare ca vedeta apeleaza la o dieta…

- Antonia lasa muzica deoparte și se face actrița. Vedeta face parte din sfera celor mai indragiți artiști din Romania. Apreciata nu doar pentru vocea ci și pentru frumusețea ei, Antonia le pregatește fanilor o surpriza de proporții. Antonia, personaj de film Antonia Iacobescu a devenit celebra in anul…

- Henry Cavill, care timp de trei sezoane a interpretat personajul lui Geralt de Riv din serialul "The Witcher", produs de Netflix, a anuntat ca nu se va intoarce pentru al patrulea sezon. El va fi inlocuit de actorul australian Liam Hemsworth, fratele lui Chris Hemsworth, care a jucat in special in…