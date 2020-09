Stiri pe aceeasi tema

- Partidul laburist britanic, aflat în opozitie, i-a egalat într-un sondaj de opinie YouGov pe conservatorii aflati la putere, pentru prima oara de când si-a început mandatul premierul Boris Johnson, semnaleaza agenția Reuters, citata de Agerpres. În 30 august, o situatie…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a dispus, marti, excluderea completa a companiei chineze Huawei din reteaua 5G a Regatului Unit incepand cu anul 2027, dand astfel satisfactie Washingtonului si nemultumind Beijingul, transmite Reuters.Ragazul de sapte ani este menit sa ajute operatorii britanici…

- Germania va continua sa militeze pentru încheierea unui acord cu Marea Britanie pâna la finalul anului dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca și pentru un scenariu fara o înțelegere, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, potrivit Reuters.„Progresul…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat vineri mai optimist decat oficiali ai Uniunii Europene cu privire la posibilitatea incheierii unui acord dupa Brexit, dar a anuntat ca Marea Britanie ar putea sa paraseasca UE fara un acord global, daca va fi necesar, relateaza Reuters.Negociatorul-sef…

- Tatal premierului britanic Boris Johnson s-a dus cu avionul in Grecia, in pofida recomandarii in vigoare pentru cetatenii britanici de a evita deplasarile "neesentiale" in strainatate, relateaza joi Reuters. Oficiali ai guvernului grec au confirmat joi ca scriitorul Stanley Johnson a ajuns probabil…

- Poliția britanica a anunțat ca a arestat un barbat în legatura cu darâmarea de luna trecuta a statuii comerciantului de sclavi Edward Colston, un incident care a declanșat o dezbatere majora în Regatul Unit despre trecutul colonial al țarii, relateaza Reuters.Demonstranții…

- Astazi, premierul britanic, Boris Johnson, va dezvalui un vast plan de relansare, bazat pe constructia de infrastructuri, pentru a sustine economia britanica, grav afectata de pandemia de COVID-19, noteaza AFP, citata de Agerpres. Prim-ministrul urmeaza sa prezinte programul intr-un discurs, au informat…