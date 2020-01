Stiri pe aceeasi tema

- Marfurile si bunurile vor continua sa circule liber intre tara noastra si Marea Britanie, chiar daca Regatul Unit va fi de sambata, in mod oficial, in afara Uniunii Europene. Acordul de retragere a Marii Britanii din UE, asa cum a fost ratificat miercuri de Parlamentul European, prevede o perioada…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana. Potrivit sefului statului, aceasta premiera "este un moment care va influența evoluția proiectului european, antrenand o noua dinamica la nivelul Uniunii…

- Regatul Unit va parasi blocul comunitar, la care a aderat in 1973, vineri 31 ianuarie la miezul nopții, atunci cand drapelul acestei țari va fi retras de la instituțiile Uniunii Europene. Pentru acest deznodamant, cel mai recent pas a fost facut de Parlamentul European care a ratificat, la Bruxelles,…

- Parlamentul European a ratificat, miercuri, Acordul privind Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice. La 1 februarie 2020, dupa 47 de ani de apartenenta la UE, Regatul Unit va deveni primul stat membru care…

- Parlamentul European a ratificat, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, informeaza agentiile de presa internationale.Documentul a fost aprobat cu 621 voturi pentru, 49 voturi impotriva si 13…

- In contextul in care Parlamentul European va aproba miercuri Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, europarlamentarii britanici care au militat impotriva Brexit au marcat ultima zi de mandat printr-un cantec in grupul Renew Europe.

- Parlamentul European va vota miercuri Acordul privind Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice. La 1 februarie 2020, dupa 47 de ani de apartenenta la UE, Regatul Unit va deveni primul stat membru care va parasi…

- Un oficial britanic a asistat miercuri pentru ultima data la o reuniune ministeriala a Uniunii Europene, cu trei zile inaintea datei Brexitului, potrivit Agerpres. Christopher Pincher, ministrul insarcinat cu Europa si Americile in guvernul condus de Boris Johnson, a fost prezent la Bruxelles la…