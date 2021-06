Regal canin la Afumați. Peste 800 de câini au defilat la Bucharest Dog Shows Timp de doua zile, peste 800 de exemplare din diferite rase canine din Romania și alte opt țari au defilat la ”Bucharest Dog Shows”, concurs internațional de frumusețe canina organizat anul acesta la Afumați de Asociația Chinologica Metropolitana București. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 551, ediția print Cei mai frumoși caini din Romania, dar și din alte țari europene precum Spania, Slovacia, Polonia, Italia, Germania, Croația, Cehia și Bulgaria, au participat, pe 22 și 23 mai, la un adevarat regal canin, intr-o locație perfecta, Stadionul de Fotbal din Afumați, Șos. Petrachioaia,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

