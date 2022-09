Stiri pe aceeasi tema

- Populația Germaniei a ajuns la cel mai inalt nivel inregistrat vreodata, dupa ce tot mai mulți refugiați ucraineni, care au fugit din calea razboiului, au ales sa migreze in aceasta țara, arata datele Oficiului Federal de Statistica, citate de Reuters. In prezent, 84 de milioane de oameni locuiesc in…

- Romania a primit o prima transa din ajutorul acordat de Uniunea Europeana pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu cazarea si masa refugiatilor din Ucraina, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, aflat la Suceava.

- Circa 350 de familii refugiate din Ucraina vor beneficia de carduri in valoare de 1.500 MDL (echivalentul a 75 EUR) pe parcursul a 3 luni consecutive pentru a-și putea asigura temporar securitatea alimentara și igienica. Proiectul, derulat de Caritas Cehia și finanțat de Caritas Luxembourg le va oferi…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.372 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, in ultimele 24 de ore fiind depusa o singura cerere de azil in tara noastra de catre un cetatean ucrainean, a informat duminica un comunicat al MAI. Refugiatii ucraineni in Romania beneficiaza de toate…

- Problema energiei este o chestiune fundamentala de securitate, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, la finalul celei de-a II-a editii a Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. „Preturile le energie cresc in fiecare tara, se tripleaza in multe tari,…

- Guvernul a decis alocarea unui buget de 100 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor pe care institutiile statului roman le-au facut cu refugiatii din Ucraina, a declarat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

- ”Economia Romaniei este in crestere, o spun datele Institutului National de Statistica. Primul trimestru al anului a inregistrat o crestere de 6,4%, fata de perioada similara a anului trecut si de 5,1% fata de ultimul trimestru. Am reusit sa mentinem statistica cresterii economice in cea mai mica banda…