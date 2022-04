Aproximativ 200 de femei si copii din Ucraina protesteaza, sambata, la Constanta, fata de invazia armatei ruse in tara lor. Protestul a fost organizat sub denumirea de „Marșul mamelor” și va dura pana la ora 13. Femeile și copiii lor s-au adunat in fața Consulatului Rusiei din munciipiul Constanța, purtand steguri și insemnuri ale Ucrainei. […] The post Refugiații din Ucraina protesteaza in fața Consulatului Federației Ruse de la Constanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .