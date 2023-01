Refinitiv: Companiile chineze vor raporta în 2023 cea mai mare creştere a câştigurilor din ultimii cinci ani Potrivit datelor Refinitiv IBES, profiturile companiilor mari si mijlocii din China vor creste cu 16,2% in 2023, cea mai rapida crestere din 2017. Analiza se bazeaza pe 1.164 de companii cu o capitalizare de piata de cel putin 1 miliard de dolari. Optimismul a crescut dupa ce China s-a redeschis dupa trei ani de mentinere a unei politici stricte de zero Covid, iar Beijingul a promis sprijin politic suplimentar pentru a stimula economia interna aflata in dificultate. Herald van der Linde, seful strategiei pentru actiuni la HSBC, a declarat ca relaxarea restrictiilor legate de COVID-19 si sustinerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un discurs special sustinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, Liu a cerut in mod repetat tarilor sa imbunatateasca legaturile diplomatice, „pentru ”a proteja ferm pacea mondiala”. ”Trebuie sa renuntam la mentalitatea Razboiului Rece, sa incercam sa intelegem esenta lucrurilor din…

- ”Cu siguranta salutam foarte mult relaxarea restrictiilor legate de Covid in China. Pe termen scurt, va veni cu provocari si observam niveluri crescute de infectie, care ar putea avea un impact pe termen scurt. Dar, pe termen mediu si lung, acest lucru este foarte pozitiv in ceea ce priveste asigurarea…

- Poliția chineza poate crea aceste alarme folosindu-se de platforma software oferita de Hikvision, un important producator chinez de camere și supraveghere, a aflat The Guardian . Activitațile care dau alarma includ „adunari de oameni care perturba liniștea in locuri publice”, „adunari ilegale, procesiuni,…

- Dupa ce restricțiile au fost relaxate in mai multe orașe din China, in urma unor proteste masive impotriva politicii guvernamentale „zero Covid-19”, Beijingul a anunțat, miercuri, o noua relaxare a regulilor in intreaga țara. Beijingul a anunțat, miercuri, o relaxare generala a regulilor sanitare impotriva…

- Autoritatea de concurenta precizeaza ca nu exista riscuri sau amenintari din punct de vedere al securitatii nationale. ”Consiliul Concurentei a autorizat, din punctul de vedere al securitatii nationale, tranzactia prin care Tissue Solutions Limited preia compania Fidelis Research AD si filiala sa romaneasca…

- Vesti bune pentru cei care calatoresc in China: Beijingul a anuntat vineri relaxarea mai multor masuri anti-COVID-19, inclusiv reducerea carantinei la sosire si incetarea anularii bruste a zborurilor, informeaza AFP.

- Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1,31%, S&P 500 cu 0,88%. Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,78%. Dupa ce a fluctuat intre cresteri si pierderile in timpul tranzactiilor. Actiunile Apple au avansat cu 0,3%, dupa un declin de peste 1% in timpul sedintei. Compania a anunbtat ca productia…

- Gigantul danez, considerat pe scara larga ca fiind un barometru pentru comertul global, a raportat castiguri inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare (EBITDA) de 10,9 miliarde de dolari pentru acest trimestru, peste previziunile analistilor, de 9,8 miliarde de dolari, si in crestere cu aproximativ…