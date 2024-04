Stiri pe aceeasi tema

- Orașele majoritar sarbe din nordul Kosovo se pregatesc sa organizeze duminica un referendum privind revocarea primarilor albanezi aleși in urma cu un an, cu o participare anunțata la doar 3%. Alegatorii vor fi solicitați sa se pronunțe in legatura cu demiterea primarilor din localitațile Leposavic,…

- Kosovo a facut marti un nou pas spre aderarea la Consiliul Europei, cu un aviz favorabil din partea Adunarii Parlamentare a institutiei paneuropene salutat imediat de Pristina, dar denuntat de Serbia, care nu a recunoscut niciodata independenta micului sau vecin, scrie AFP.

- Comisarul european pentru extindere Oliver Varhelyi a declarat recent ca cererea Kosovo de aderare la UE este inca in curs, invocand tensiunile tot mai mari dintre Belgrad și Pristina drept motiv, citand decizia recenta a Bancii Centrale de a interzice utilizarea de dinari albanezi, informeaza Kosovo-online…

- La conferința de presa organizata la Președinția Serbiei, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a apreciat ca in pofida intervențiilor mediatorilor internaționali situația privind plațile in dinari pe teritoriul Kosovo nu s-a imbunatațit și a adaugat ca presiunile asupra poporului sarb din Kosovo…

- Guvernul de la Pristina a fost de acord cu o perioada de tranzitie de o luna pentru a elimina treptat dinarul sarb ca forma de plata in nordul Kosovo, chestiune care a provocat tensiuni cu Belgradul, care nu recunoaste independenta fostei sale provincii, a relatat miercuri presa locala.

- Belgradul va solicita o sesiune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu situația din Kosovo, a declarat președintele sirb, Aleksandar Vucic. Anunțul a fost facut la o zi dupa ce Priștina a emis un decret prin care interzice tranzacțiile cu dinarul sirb de la 1 februarie și stipuleaza…