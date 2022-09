Berna spera ca, dupa doua incercari esuate in 2004 si 2017, sa obtina in sfarsit suficiente voturi pentru a ”stabiliza” sistemul elvetian al asigurarilor de pensie, supus unei enorme presiuni, in contextul in care speranta de viata creste, iar generatia uriasa a baby-boomer-ilor atinge varsta pensionarii. Partea cea mai controversata a reformei prevede ca femeile sa munceasca pana la varsta de 65 de ani – la fel ca barbatii -, pentru a primi o pensie intreaga. In prezent, femeile se pot pensiona cu un an mai devreme ca barbatii, la varsta de 64 de ani. Parlamentul a adoptat anul trecut masuri-cheie…