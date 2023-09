Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii ar putea fi chemați la referendum, odata cu alegerile europarlamentare. Pentru a se pronunța asupra trotinetelor electrice de pe strazile orașului. Asta daca propunerea unui viceprimar al Capitalei primește „unda verde”. Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), propune organizarea…

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune ca primaria va organiza un referendum ca sa afle daca bucureștenii vor sau nu trotinete electrice in București. Bujduveanu a declarat ca din motive financiara referendumul ar putea avea loc odata cu alegerile europarlamentare din 9 iunie. Liberalul mai…

- De la 1 septembrie nu se vor mai putea inchiria trotinete electrice la Paris, care va deveni astfel prima capitala europeana ce va interzice acest serviciu catre populație, a informat, duminica, postul de televiziune RTBF. Citește și: UE: Peste 52 de milioane EUR pentru achiziționarea a 37 de trenuri…

- Un cetatean roman a fost preluat din Niger cu unul dintre zborurile de evacuare organizate de catre autoritatile franceze si a ajuns in siguranta la Paris, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Modernizam locurile de joaca din Gradina Cișmigiu. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a semnat cu City Global Construction SRL contractul pentru modernizarea celor 4 locuri de joaca din parc. Este vorba despre achiziția de echipamente noi, moderne, realizate din materiale de ultima…

- Capitala Romaniei a ajuns pe locul 99 in topul celor mai bune orașe in care se poate trai la nivel mondial, realizat de catre Economist Intelligence Unit, dupa ce a urcat 21 de poziții, a anunțat vineri, 23 iunie, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.Nicușor Dan a scris…

- Victima avea 95 de ani si se afla pe o banca in apropierea copacului prabusit. Langa ea se afla stranepoata sa impreuna cu o fetita.In momentul in care copacul a inceput sa se incline, cele doua fetite au reusit sa se fereasca. Nu la fel si femeia, care a fost surprinsa sub greutatea copacului prabusit. Aceasta…

- ”10 minute pentru urmatorii 10 ani! Va invit sa va exprimati opinia in cadrul consultarii publice pentru elaborarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Bucuresti”, a scris, martil, pe Facebook, Nicusor Dan. Acesta cere bucurestenilor ca, pana pe 30 iunie, sa semnaleze ”atat problemele cat…