Coalitia de guvernare a decis, marti, reducerea accizei la combustibil cu jumatate. Propunerea a fost validata, insa mai urmeaza discutii cu Comisia Europeana si marile companii distribuitoare de carburanti inainte de a fi aplicata. Surse participante la discutii au declarat ca masura ar urma sa se aplice pentru o perioada de trei luni. Odata cu reducerea accizei, pretul la pompa ar urma sa scada cu aproximativ 1,2 lei. In sedinta Coalitiei s-a decis de asemenea prelungirea si in luna aprilie a masurilor privind plafonarea preturilor la energie si gaz si compensarea facturilor. Pana in luna aprilie,…