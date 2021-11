Stiri pe aceeasi tema

- Seriozitatea nemteasca pare ca a lipsit, miercuri seara, din echipa care domina atat campionatul intern, cat si grupa sa din Liga Campionilor. Pentru ca in competitia KO, Lewandowski si colegii sai au fost, pur si simplu, umiliti!

- Sunt celebritați care au declarat ca au decis sa nu lase nimic din averea lor copiilor. Iata cine sunt vedetele internaționale care au spus ca vor face acest lucru și care sunt motivele, conform unei liste pe care jurnaliștii straini au intocmit-o.

- Red Carpet la Premiile Emmy 2021! Cele mai elegante apariții Gala de decernare a Premiilor Emmy a debutat, așa cum se intampla in fiecare an, cu ceremonia Red Carpet. Pe covorul roșu al ceremoniei și-au facut apariția nume cunoscute din industria filmului și a producțiilor de televiziune. Vedetele au…

- Simona Halep a facut furori cu ținutele sale pe care le-a purtat la cununia civila, mai ales ca aceasta s-a schimabt de cateva ori, insa una dintre rochii a atras fara doar și poate atenția invitaților. Este vorba despre rochia pe care a purtat-o seara la petrecerea de dupa cununia civila și daca va…

- Red Carpet. Cum s-au imbracat vedetele la MTV Video Music Awards 2021! Red Carpet la MTV VMA! Evenimentul desfașurat seara trecuta la New York a reprezentat un prilej perfect pentru marile vedete de a etala, pe covorul roșu, cele mai spectaculoase ori mai indraznețe ținute. Iata aici doar cateva dintre…

- Ceremonia MTV VMAs 2021 a avut loc duminica, 12 septembrie. Invitații care au aparut pe covorul roșu au intors toate privirile. Aspectele de pe covorul roșu de la Premiile MTV 2021 au fost spectaculoare. Au fost pene! Paiete! Și Kim Petras intr-o masca de fața din latex! Și, desigur, cateva... The post…

- Vedetele de comedie Eddie Murphy și Jonah Hill urmeaza sa faca echipa pentru prima data. Celebrii actori vor fi protagoniștii unui nou film Netflix in prezent, fara titlu, in regia creatorului Kenya Barris. Barris și Murphy, in varsta de 60 de ani, au lucrat impreuna in 2019 pentru lungmetrajul Coming…