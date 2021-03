Recursul in casatie din Dosarul Retrocedarilor, admis in principiu. Azi, un nou termen. Cine analizeaza cazul

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins, in decembrie 2020, contestatia la executare formulata de Dragos Savulescu, hotararea a fost atacata la Curtea Suprema. Dosarul a ajuns pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde s a fixat primul termen la data de 11 martie 2021. In cererea adresata…

- Cine deschide un cont fals de Facebook, in numele unei alte persoane, folosind datele personale ale acesteia, poate face inchisoare! Decizia a fost luata de Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa ce a fost sesizata de o instanța din Brașov, care judeca un astfel de caz. Cazul aflat pe rolul Curții…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica ramane cu pedeapsa de 4 ani inchisoare cu executare primita in 2019 intr-un dosar in care a fost acuzata de DNA ca l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender, dupa ce un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema i-a respins miercuri o cale extraordinara…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins, marti, o cerere depusa de Liviu Dragnea in care fostul lider al PSD solicita revizuirea condamnarii de trei ani si jumatate inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC. “Cu majoritate, respinge ca inadmisibila cererea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a discutat, marti, primul termen in procesul in care Liviu Dragnea cere revizuirea cauzei in care a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare. Fostul sef al PSD a cerut astazi suspendarea executarii pedepsei, potrivit G4media.Discuțiile au durat aproape…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul inaintat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta la o sentinta a Curtii de Apel Bucuresti care decisese ca masca in spatiile publice deschise nu poate fi obligatorie, sentinta pronuntata dupa ce o avocata din Constanta a sesizat instanta pe…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat, miercuri seara, ca in in urma verificarilor facute s-a constatat ca in cazul dosarului Ferma Baneasa a fost respectat principiul distribuirii aleatorii.

- Un caz socant petrecut in urma cu cativa ani la Radauti, in judetul Suceava, a fost redeschis de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Vasile Lavric a fost luat si dus la audieri in București.