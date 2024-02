Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca atribuirea beneficiului locuintei conjugale la desfacerea casatoriei nu trebuie conditionata de existenta unei actiuni de partaj, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Inaltei…

- Nu mai putin de 1.018 posturi de judecator sunt vacante la Inalta Curte de Casatie si Justitie si instantele din tara si alte 948 de posturi de procuror sunt vacante la Parchetul General, DNA, DIICOT si celelalte unitati de ancheta din tara. Informatia a fost facuta publica de catre Consiliul Superior…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins cererea avocatilor lui Catalin Chereches de stramutare a dosarului in care primarul municipiului Baia Mare a fost condamnat definitiv la cinci ani inchisoare pentru coruptie.Astfel, procesul de extradare a primarului penal continua.…

- Autoritațile locale și județene din Suceava au fost exonerate de orice fel de raspundere penala in cazul gropii de gunoi de pe Mestecaniș. Ancheta derulata inițial de DNA și apoi ajunsa la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție s-a finalizat anul trecut printr-o soluție de ...

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul in casatie depus de DNA in dosarul finanțarii ilegale a campaniei electorale a lui Traian Basescu, situație in care Elena Udrea și elena Basescu scapa definitiv de judecata.

- Parchetul General a anuntat ca a coordonat, saptamana trecuta, o actiune de combatere a evaziunii fiscale la nivel national, in cadrul careia au fost efectuate 445 de perchezitii in 56 de dosare penale, in care prejudiciul total estimat este de 228 milioane de lei, informeaza AGERPRES . Potrivit unui…

- S-au scurs 3 ani de la incendiul care a izbucnit in secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, una din cele mai mari tragedii care a zguduit sistemul sanitar din Romania. Pe 14 noiembrie 2020 focul a izbucnit cu puțin inainte de ora 19:00, iar in scurt timp 10 pacienți aflați pe patul…

- Adrian Flavius Cristea, un procuror din Craiova acuzat ca a furat bani si bijuterii depuse ca probe in dosare in care erau cercetati traficanti de droguri, a fost achitat luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa decizia nu este definitiva. Conform deciziei instantei, Flavius Cristea a fost…