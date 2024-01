Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest Timișoara (UVT), in colaborare cu Facultatea de Arte și Design, ofera publicului un spectacol de muzica, teatru și arte vizuale, integrate intr-un concept inedit, dedicate Zilei Naționale a Culturii. Evenimentul va avea loc in data de 15…

- Cea mai arzatoare dorința urbanistica actuala a primarului Timișoarei, Dominic Fritz, poate merge inainte. Treizeci de milioane de euro pot acum lua calea reabilitarii cartierului Fabric. Edilul-șef al Timișoarei a anunțat ca a fost emisa autorizația de construire pentru proiectul care ar urma sa dea…

- Mediul universitar timișorean va beneficia de zeci de noi laboratoare de cercetare. La Universitatea de Vest Timișoara a fost inaugurat Institutul de Cercetari Avansate de Mediu – ICAM, instituție de cercetare la standarde internaționale. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare…

- Rectorul UVT, Marilen Pirtea, distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universitații „Lucian Blaga” Sibiu. Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul Universitații de Vest din Timișoara, a primit, ieri, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitații „Lucian Blaga”, in cadrul unei...

- Doua cadre didactice care activeaza in cadrul Universitații de Vest Timișoara au fost premiate in cadrul Burselor ANIS, acordate de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii. Cu o acoperire naționala și finanțari in valoare de 5.000 de euro pentru fiecare proiect selectat, „Bursele ANIS”…

- Universitatea de Vest Timișoara ofera o noua intalnire literara de cel mai inalt nivel. Pe 15 noiembrie are loc conferința „Dialoguri Literare in Capitala Europeana a Culturii”, care va aduce in prim-plan doi scriitori remarcabili, Mircea Dinescu și Marcel Tolcea. Acest eveniment de excepție va avea…

- Rectorul Universitații de Vest Timișoara, parlamentar de Timiș, consilier al primului ministru pe vremea lui Ciuca, Marilen Pirtea a preluat postul de președinte al alianței universitare europene „UNITA – Universitas Montium”. Organizația marcheaza in aceasta saptamana trei ani de activitate, intr-o…

- Doar doua din cele 85 de cereri aprobate de Casa de Cultura a Timișoarei pentru comercianții care vor oferi produse de Craciun vor presta in afara zonei centrale, a anunțat instituția, care va organiza evenimentele publice dedicate sarbatorilor de iarna. In perioada 26 noiembrie 2023 – 7 ianuarie 2024,…