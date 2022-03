Stiri pe aceeasi tema

- Mihnea Costoiu, fost secretar de stat in Ministerul Educatiei, in prezent rector al Universitatii Politehnica din Bucuresti, a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, intr-un dosar cu prejudiciu de 10 milioane euro legat de…

- Un procuror din Arges a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la un an inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa. El este acuzat ca in anul 2013 a produs un accident auto, soldat cu moartea unui barbat, informeaza Hotnews . Este vorba despre Catalin Visinoiu,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea unui craiovean de 39 de ani, in vederea predarii catre autoritatile din Italia. Barbatul a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni financiare…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani inchisoare cu executare pentru luare de mita si conflict de interese in dosarul „Polaris”, noteaza Agerpres. Initial, in martie 2019, Mazare a primit o condamnare…

