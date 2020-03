Rectorul Universității din Craiova le cere cadrelor didactice să le asigure studenților cursuri on-line Universitatea din Craiova a trecut pe cursuri on-line in aceasta perioada in care activitațile in sali, aule și amfiteatre au fost suspendate pentru a preveni raspandirea imbolnavurilor cu coronavirus. Rectorul Universitații le-a cerut cadrelor didactice sa le asigure studenților in continuare dreptul la invațatura. „Cu toți știm ca chiar daca 30 de zile de acum inainte nu ne vom mai intalni in sali si aule cu studentii, rolul nostru in viata lor si in viata comunitatii nu se suspenda si ca datoria noastra fundamentala este sa garantam dreptul la invațatura si in aceasta perioada de exceptionalitate.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

