Memoria reputatului genetician Mihai Ioana, omagiată cu prilejul Zilei Bolilor Rare printr-un proiect cu elevi de liceu In perioada 12-16 februarie, Societatea Studenților Mediciniști din Craiova și Laboratorul de Genomica Umana (LGU – UMFCV) vor implementa, cu sprijinul Universitații de Medicina și Farmacie din Craiova, un proiect dedicat bolilor rare, dedicat memoriei regretatului genetician craiovean Mihai Ioana. „Cum sa citim Codul Genetic: o calatorie altfel in genetica și bolile rare” se desfașoara in luna februarie, in care se celebreaza Ziua Internaționala a Bolilor Rare. Proiectul urmarește sa aduca aproape de comunitate progresele inregistrate in domeniul biologiei moleculare și principiile medicinei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

