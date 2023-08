Rectorii pot rămâne în funcție încă 10 ani după pensionare Noul proiect de metodologie pentru alegerile universitare le permite rectorilor sa iși pastreze funcția pentru inca 10 ani dupa varsta de pensionare. Cei care au atins pragul pensionarii iși pot pastra posturile de conducere in cadrul universitaților, potrivit noilor modificari din Metodologia-cadru de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere in universitați. Noua metodologie adopta, in mare masura, prevederile inițiale ale vechiului regulament, Metodologia-cadru din 2015, introdusa de fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu. Cu toate acestea, au fost introduse o serie de modificari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarea nu mai reprezinta o problema pentru rectorii care doresc sa ramana in funcție inca 10 ani, in baza noii Legi a invațamantului superior, dar și pentru alți ocupanți ai unor posturi de conducere in universitați. Condiția sa nu fie atins pragul pensionarii, in cazul celor care ocupa funcții…

- Niciuna dintre cele 180 de școli inscrise in statistici in luna septembrie a anului trecut nu a suferit vreo modernizare pana in acest moment, cu doar doua saptamani inainte de debutul noului an școlar. „In cadrul acestui an, avem un numar total de 180 de unitați de invațamant cu grupuri sanitare aflate…

- Pe tot parcursul anului de invațamant, dar mai ales la inceputul acestuia, cabinetul medical școlar este foarte important, fiind prima linie a triajului epidemiologic. Dar, in mediul rural, cabinetul medical școlar este un lux. Datele arata ca inceputul anului școlar coincide adesea cu depistarea unor…

- In Romania, exista o categorie de salariați care beneficiaza de dreptul de a solicita concediu fara plata pentru o perioada de un an. Acest tip de concediu presupune, insa, anumite condiții și reguli, care pot varia in funcție de politica firmei și legislația in vigoare. Conform legislației din invațamantul…

- Whatsapp a introdus o noua funcție pentru utilizatorii de telefoane Android și iOS, care aduce un plus de interactivitate și expresivitate in conversații. Aceasta actualizare consta in implementarea de stickere contextuale, care apar direct deasupra campului de mesaj.Versiunile beta cele mai recente…

- Primele rezultate la examenul de Titularizare 2023 au fost publicate la sediile inspectoratelor școlare și pe platforma dedicata concursului. 127 de candidați au obținut nota zece.Cate posturi vor fi scoase la concurs in 2023?Numarul posturilor scoase la concurs pentru titularizare variaza de la un…

- Statisticile publicate recent de Eurostat arata ca speranța de viața in țara noastra este de 71,4 de ani in cazul barbaților și de 79 de ani in cazul femeilor. Varsta de pensionare este de 65 de ani. In aceste condiții, ne punem fireasca intrebare: Cați ani trebuie sa traiasca un roman dupa pensionare,…

- Anunț de ultima ora al lui Marius Budai: Nu creste varsta de pensionare peste 65 de ani _ ce spune despre jaloanele din PNRRMarius Budai, noul si fostul ministru al Muncii, a venit cu clarificari legate de varsta de pensioanare si jaloanele asumate in PNRR. CITESTE SI Tancurile Abrams, tot mai…