Stiri pe aceeasi tema

- Un renumit specialist in design interior a realizat un studiu despre elementele care vor sta la baza reinventarii birourilor, scolilor si restaurantelor in perioada de dupa pandemia de COVID-19. Astfel, ror disparea obiectele personale de pe mesele de lucru, scaunele din salile de sedinte si hartia,…

- Piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 33% in primele cinci luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2019, desi la nivelul lunii mai, prin cele 8.609 de autovehicule inmatriculate (din care 7.067 de autoturisme), a fost consemnata o...

- Inmatricularilor de autoturisme noi in Franta au scazut cu 50,34% in luna mai, consecinta a inchiderii concesionarilor pe fondul pandemiei de coronavirus, dar este vorba totusi de un recul mai mic decat cel inregistrat in lunile aprilie si martie, semn ca ridicarea unor restrictii s-a tradus prin…

- Tinerii din Romania vor opta mai mult pentru un stil de viața sanatos dupa ieșirea din perioada epidemiei de coronavirus, a declarat Daniel David, rectorul Universitații Babeș-Bolyai, la ZIUA LIVE.

- Francul elvețian și gramul de aur au urcat joi la noi maxime istorice pe piața valutara romaneasca, conform BNR.Francul elvețian a urcat la 4.5981 lei, de la 4,5883 lei miercuri și 4.5972 lei precedentul maxim, din 23 martie 2020. Prețul gramului de aur a urcat la 246,3635 lei, de la…

- Cand se vor intoarce angajații la serviciu, dupa perioada de lucru de acasa. Colliers: Piata spatiilor de birouri va da primele semne de revenire din 2021 Un sfert dintre chiriasii din piata de birouri se asteapta sa isi reia activitatea incepand cu luna mai, in timp ce peste doua treimi (67%) cred…

- Chiar daca autoizolarea și carantina sunt noile noastre cuvinte uzuale, viața continua sa aiba ritmul ei. Ne-am intrerupt obiceiurile și suntem izolați singuri sau in grupuri mici, dar asta nu inseamna ca nu avem și motive pentru a sarbatori. Viața.Telefoanele cu urari de la mulți ani devin telefoane…

- Un cuplu de sud-africani a alergat 42,2 kilometri, distanta unui maraton, pe balconul apartamentului sau din Dubai, relateaza AFP preluat de news.roVezi și: Semne clare ca urmeaza o recesiune economica severa. Goldman Sachs le recomanda clienților sa cumpere aur Collin Allin, in varsta…