Record Salvamont: 20 de intervenții și 33 de turiști salvați în 24 de ore Salvamontiștii romani au avut, in ultimele 24 de ore, circa 20 de intervenții in care au ajutat 33 de turiști, dintre care opt au fost transportați la spital. Sabin Cornoiu, președintele Salvamont Romania, atrage atenția asupra regulilor care trebuie respectate in timpul drumețiilor montane. La Dispeceratul Național Salvamont s-au primit, in ultimele 24 de ore, aproape cate un apel de ajutor la fiecare ora: 4 apeluri au fost pentru Salvamont Zarnesti, cate 3 apeluri pentru cel din Predeal, Prahova si Busteni, 2 apeluri pentru Gorj si cate un apel pentru Sibiu, Judetul Brasov, Cluj, Municipiul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

