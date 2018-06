Record pentru Andra

Stiri pe aceeasi tema

- Noua piesa a Andrei, ”Sudamericana”, a inregistrat peste cinci milioane de vizualizari pe YouTube in doar o saptamana de la publicare. Artista le-a mulțumit fanilor pentru acest record. Dupa succesul melodiei „Indiferența”, Andra i-a luat pe fanii și admiratorii ei din nou prin surprindere. De data…

- Andra, cea mai iubita artista din Romania, lanseaza un single in limba spaniola, “Sudamericana”, impreuna cu Jay del Alma și MC Sesman, adica trupa Pachanga. Rapperii latino au devenit extrem de populari in intreaga lume dupa succesul fulminant al piesei “Loco”. “Sudamericana” a fost compusa de Mihai…

- Smiley doboara record dupa record și se menține pe primul loc in topurile radio cu piesa „Vals”. Lansata la finalul anului 2017, „Vals” este penultimul single dintr-o serie de 10 confesiuni muzicale pe care artistul le-a oferit fanilor in cadrul proiectului aniversar #Smiley10. Piesa este in acest…

- LSD sau Labirinth, Sia și Diplo au devenit o gașca destul de apropiata de cand colaboreaza la cel mai nou proiect al lor. Ce a ieșit pana acum din studio este piesa “Genius”, al carei nume nu este ales la intamplare pentru ca te va da pe spate. Trio-ul a lansat piesa impreuna cu o... View Article

- Andra lanseaza o piesa noua, prima din 2018. ”Indiferența” are un mesaj in care se vor regasi multe femei care sunt in relații care nu le fac fericite. Dupa ce a colaborat cu Voltaj și Connect-R in ultimele luni, a venit momentul pentru o noua melodie solo. ”Indiferența” are un mesaj pentru toate femeile…

- Piesa “Despacito” lansata de Luis Fonsi a depașit un nou record digital. Videoclipul oficial al piesei a depașit miercuri pragul de 5 miliarde de vizualizari pe YouTube, devenind primul clip video incarcat pe platforma care a reușit sa atinga acest numar. “Despacito” a mai depașit un astfel de record…