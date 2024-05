Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 mai 2024, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara, in Municipiul București și județul Ilfov, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari privind…

- Luni, 15 aprilie, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 6 au pus in executare patru mandate de percheziție domiciliara, in județele Bacau, Neamț și Suceava, intr-un dosar penal privind savarșirea de ...

- Un angajat IKEA, 29 de ani, este cercetat pentru inselaciune si fals informatic, dupa ce ar fi efectuat fara drept 55 de operatiuni de retur de produse sau sume de bani. Prejudiciul este estimat la peste 440.000 de lei, transmite agenția News.ro, care preia date oferite de Poliția Capitalei.Politistii…

- ”La data de 11 aprilie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice – Sector 2 au pus in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara si 9 mandate de aducere, in Municipiul Bucuresti si judetele Buzau si Braila, intr-un…

- Un nou caz de medic estetician fals in București. Este vorba despre o femeie care facea intervenții chirurgicale la ea acasa și a mutilat peste douazeci de persoane. A pretins ca a terminat o școala pentru intervenții estetice, insa in realitate nu avea nicio diploma. Polițiștii s-au sesizat și au chemat-o…

- ”Astazi, 27 martie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 2 au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara si un mandat de aducere, in Municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal privind savarsirea…

- O contabila din București are probleme serioase cu legea, dupa ce s-a aflat ca ar fi furat 2,6 milioane de lei din firma de turism unde lucra. Metoda i-a lasat cu gura cascata chiar și pe anchetatori. O contabila in varsta de 50 de ani, angajata la o agenție de turism , a ajuns sa fie pusa sub control…

- O femeie de 50 de ani, contabila la o agenție de turism a fost pusa sub control judiciar pentru ca și-ar fi insușit aproximativ 2.600.000 de lei, prin intocmirea unor ordine de plata catre diverși furnizori ai societații și inlocuirea contului IBAN al acestora cu IBAN-ul personal. „La data de 14…