Record la Facultatea de Psihologie: 37 de candidați se bat pentru un loc Facultatea de Psihologie bate toate recordurile, in acest an: 37 de candidati lupta pe un loc la admitere. Concurenta mare atat la stat, cat si la privat. Tinerii se arata interesati de dezvoltarea personala si considera ca acest job are viitor, mai ales dupa pandemie. Pentru unii a contat mult și faptul ca marele campion David Popovici s-a inscris tot la Psihologie la Universitatea din Bucuresti, potrivit ObservatorNews. Cea mai mare concurenta a fost la psihologie cognitiva, la Universitatea din Bucuresti: nu mai puțin de 37 de candidati pe un singur loc la buget, ceea ce inseamna mai mult decat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

