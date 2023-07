Record istoric al numărului pasagerilor pe zborurile charter de pe Aeroportul Timişoara/ Destinaţia favorită este Antalya – Turcia ”Iunie 2023 a inregistrat un record istoric al numarului de pasageri pe zborurile charter operate de pe Aeroportul International Timisoara. Cresterea a fost de 37%, fata de cea mai buna luna iunie de pana acum, din toate timpurile. In primele 6 luni din 2023, cresterea pe cursele charter a fost de 16,8 procente, raportata la oricare perioada similara din istoria aeroportului, cu o medie de 162 de pasageri/cursa. Prin compartie cu 2019, an de referinta pentru aviatie, numarul de pasageri pe cele 221 de curse charter a fost mai mare decat dublu, cresterea fiind de 130%”, a transmis Aeroportul International… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

