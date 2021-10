Record de decese în țările vecine în ultimele 24 de ore Romania nu este singura care a inregistrat un record de decese zilele acestea. Atat Bulgaria, cat și Ucraina, au fost daramate de un numar uriaș de decese COVID, relateaza Reuters . In fata cresterii numarului de infectari, Bulgaria a introdus obligativitatea certificatului sanitar pentru accesul in majoritatea locurilor publice inchise. Noile restrictii au dus la proteste si unele partide au acuzat guvernul interimar ca nu a reusit sa gestioneze criza pandemica inaintea alegerilor parlamentare anticipate stabilite pentru 14 noiembrie. Autoritatile medicale au avertizat ca ar putea fi decise restrictii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

