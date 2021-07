„Record” al numărului de infectări cu coronavirus. China înregistrează 76 de cazuri de îmbolnăviri China inregistreaza 76 de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19. Este un „record” al numarului de cazuri de infectari din ianuarie și pana in prezent. China a anuntat luni 76 de cazuri noi de covid-19, un numar record de la inceputul lui ianuarie. Majoritatea cazurilor au fost raportate intr-o provincie de langa Shanghai, cel mai populat oras din tara, relateaza AFP. China aproape ca a eradicat boala. Gigantul asiatic a raportat primul caz de imbolnavire cu coronavirus, la sfarșitul anului 2019. Țara cu o populație de 1,398 miliarde de locuitori, China a inregistrat de la debutul pandemiei de coronavirus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat luni 76 de cazuri noi de covid-19 - un numar record de la inceputul lui ianuarie -, dintre care majoritatea intr-o provincie de langa Shanghai, cel mai populat oras din tara, relateaza AFP. Gigantul asiatic, prima tara lovita de pandemia covid-19, la sfarsitul lui 2019, aproape…

- Numarul persoanelor infectate cu noul Coronavirus este in creștere și s-a dublat și chiar triplat, fața de situația consemnata saptamana trecuta. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 95 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- Romania a ajuns la 1.081.326 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 51 de noi imbolnaviri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent…

- Grecia inregistreaza din nou o creștere majora a cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus. Creșterea vine dupa ce Grecia a inregistrat mai multe saptamani de scadere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Majoritatea restricțiilor anti-pandemie au fost eliminate ca urmare a scaderii numarului…

- Tesla a livrat 201.250 de mașini in intreaga lume in al doilea trimestru, un record pentru producatorul de mașini electrice fondat de Elon Musk. In prezent, Tesla fabrica vehiculul utilitar sport model S sedan și X doar la fabrica sa din Fremont, California, și modelele mai mici 3 și Y acolo și la uzina…

- China a suspendat expeditiile pe Everest de pe teritoriul sau pentru a evita orice risc de contaminare cu COVID-19 din partea alpinistilor care escaladeaza regiunea nepaleza a muntelui, informeaza AFP, citand Xinhua. Gigantul asiatic, prima tara afectata de pandemie la sfarsitul lui 2019, a reusit in…

- India a inregistrat, joi, un nou record al cazurilor de contaminari cu Covid-19. A fost raportat cel mai mare numar de cazuri zilnice de imbolnaviri. De asemenea, a fost atins un nou varf al deceselor asociate Covid-19. Potrivit The Guardian, India se confrunta in continuare cu un deficit de paturi…

- India a atins un nou record mondial de infectari, joi, cu peste 375.000 de persoane raportate cu imbolnavire de Covid-19 in ultimele 24 de ore, relateaza Euronews. Situația pare ca nu se imbunatațește deloc in aceasta țara, care se confrunta de mai multe zile cu o agravare accentuata a pandemiei.