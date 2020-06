Record: 47 de zile între patru pereți de spital din cauza COVID. Costuri uriașe pentru îngrijire Specialistii infectionisti considera ca situatia privind numarul de noi infectati cu SARS CoV2 a depasit cel putin primul punct critic. In ultimele zile, media zilnica a noilor infectati este de 10 persoane. Ieri, noua ieseni fusesera confirmati cu COVID 19, in timp ce 15 au fost declarati vindecati. Cei mai multi pacienti se afla internati in continuare la Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva, ieri, fiind ocupate 154 de paturi din cele peste 200 existente, d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

